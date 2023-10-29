شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مغادرة الأهلى جنوب أفريقيا فى رحلة العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتحرك بعثة الأهلي في التاسعة مساء اليوم الأحد من مطار جوهانسبرج في طريق العودة إلى القاهرة، عقب الانتهاء من مباراة صن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

ويتحرك الأهلي من ملعب لوفتس فرسفيلد الذي استضاف المباراة إلى فندق الإقامة بمدينة بريتوريا ومنه إلى مطار جوهانسبرج قبل استقلال الطائرة الخاصة التي تعيد البعثة إلى القاهرة صباح غد الإثنين.

ويلعب الأهلي مع صن داونز مباراة العودة ضد صن داونز في الثامنة مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة.

وتستغرق رحلة عودة الأهلي من جنوب أفريقيا إلى القاهرة قرابة 9 ساعات، حيث من المتوقع أن تصل في السادسة صباح غد الاثنين مطارق القاهرة.

ويرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن فريقه حافظ على غلق كل المساحات وعلى التوازن الدفاعي في الشوط الأول من مباراته ضد صن داونز والتي خسرها بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

قال كولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "كان علينا الهدوء في كرة هدف صن داونز، والمباراة كانت متساوية بين الفريقين، وكانت هناك ركلة جزاء لم تحتسب وهذا يدل على أن الحكام في أفريقيا ليس لديهم تواصل كاف مع الفار".

وأضاف: "الفار لا بد أن يكون لديه اتصال أكثر مع حكم الساحة، لأن هذا الأمر يتكرر كثيرا، والكرة كانت واضحة وكان يجب على الحكم مراجعتها".

وتابع: الشوط الثاني دخل مرمانا هدف مبكر من خطأ في التمرير وبعد الهدف المباراة كانت سجال بين الفريقين، ولازال لدينا فرصة وأعتقد أن المباراة القادمة ستحسم كل شيء وبالطبع سنسجل في القاهرة وسنفعل كل شيء في استطاعتنا من أجل الصعود، كما أن جماهيرنا ستدعمنا في القاهرة من أجل الصعود".

واختتم كولر تصريحاته قائلا: "صن داونز فريق قوي في افريقيا ودائما ينافس على البطولات، ولكن سنفعل كل ما في وسعنا في مباراة العودة من أجل التأهل إلى نهائي الدوري الأفريقي".