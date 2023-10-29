شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يتمسك بإقامة معسكر المنتخب الأولمبى فى نوفمبر حال فشل الاتفاق على وديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، بإقامة معسكر المنتخب في نوفمبر المقبل حال فشل الاتفاق على أي مباريات ودية، ليكون معسكرا تدريبيا يقف فيه ميكالي على بعض الأخطاء والقصور في أداء المنتخب.

واستقر ميكالي بالاتفاق مع اتحاد الكرة على انطلاق معسكر الفراعنة المقبل يوم 13 نوفمبر، على أن يتخلله مباراتين وديتين لم يتم تحديدهما حتى الآن، في ضوء خطة الاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس.

وفشلت مفاوضات المنتخب مع أمريكا لإقامة مباراة ودية مع كولومبيا وكذلك أمريكا، وهناك مفاوضات جارية حاليا مع الامارات لكنه لم تنتهى بشكل رسمي.

وخاض ميكالى بعد الفوز على أوزبكستان 22 مباراة مع المنتخب الأوليمبى، حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وخسر مرة واحد وسجل الفراعنة الصغار تحت قيادته 30 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف.

وتغلب منتخب مصر الأولمبي في مباراته الودية الأولى على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد باللقاء الذي أقيم في مصر، كما حقق المنتخب الأولمبي فوزا مثيرا أمام أوزبكستان بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة الودية التى جمعتهما فى طشقند، ضمن استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ووضع المدير الفني للمنتخب الأولمبي، محمد الشناوي ضمن اهتماماته لضمه لصفوف المنتخب في دورة الألعاب الأولمبية، ليكون اللاعب الثاني الذي يقع عليه الاختيار بعد محمد صلاح.