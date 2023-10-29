شكرا لقرائتكم خبر عن عمر نجاح ومحمد أسامة بطلا العالم للزوجى فى كرة السرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد عمر نجاح ومحمد أسامة لاعبا نادي الزهور، لقب بطولة العالم لكرة السرعة في اللعب الزوجي في البطولة التي أقيمت في تركيا من 24 إلى 29 أكتوبر الجاري، وحقق لاعبا نادي الزهور الفوز علي بطلا فرنسا في المباراة النهائية، ليضيفا إنجازا جديدا لكرة السرعة المصرية.

كما حقق محمد نجاح لاعب نادي الزهور لقب بطولة في منافسات الفردي في بطولة العالم المفتوحة لكرة السرعة متفوقا علي أبطال بولندا وفرنسا وتونس والكويت والهند والعراق، وحقق نجاح لاعب نادى الزهور الفوز في 6 مباريات متتالية.

يذكر أن المنتخب غاب عن البطولة الأخيرة، وعاد بقرار من النائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد، بعد جلسة مع الاتحاد الدولي العام لرعاية أشرف صبحي وزير الرياضة.