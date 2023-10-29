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الإسماعيلى يسافر إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الداخلية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - يسافر فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، إلى القاهرة للمبيت بها، استعدادا لمواجهة الداخلية غدا، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى Nile.

 

وضم إيهاب جلال 24 لاعبا للقائمة لمواجهة الداخلية جاءت كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد فوزى، كمال السيد، عبد الله جمال

 

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، إياد العسقلانى، حمدى النقاز، محمد دسوقى، عصام صبحى، كريم عرفات، عبد الله حسن

 

الوسط: محمد حسن، عمر الساعى، عماد حمدى، محمد عبد السميع، أحمد وجيه، عبد الرحمن مجدى، نادر فرج، مروان حمدى، محمود الشبراوى، محمد وجدى

 

الهجوم: ياو أنور، باسم مرسى، حسن صابر.

 

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، بعدما لعب 4 مباريات فاز في لقاء وخسر في 3 مواجهات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

 

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إيهاب جلال

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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