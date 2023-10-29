شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 29 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 29 / 10 / 2023، العديد من الأخبار منها الأهلي يخسر بهدف أمام صن داونز في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأفريقي.. و9 لاعبين في القائمة الأولية للمحترفين بقائمة منتخب مصر.

الأهلي يخسر بهدف من صن داونز وينتظر حسم "تذكرة" النهائي فى القاهرة

خسر الأهلي بهدف نظيف من صن داونز الجنوب أفريقي خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، باستاد لوفتوس، فى ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

طلائع الجيش يهزم سيراميكا بهدف "شيكا" فى دورى Nile.. فيديو

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على سيراميكا بنتيجة 1 / 0 في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الخامسة من بطولة دوري nile.

الجالية العربية تدعم فلسطين فى مباراة الأهلي وصن داونز بجنوب أفريقيا

حرصت الجماهير العربية والمصرية التي حضرت مباراة الأهلي وصن داونز من ملعب لوفتس فرسفيلد بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية، على رفع علم فلسطين، ودعم القضية الفلسطينية، فى ظل الاعتداءات التي يشهدها الشعب العربي الشقيق وتحديدا قطاع غزة والقصف الوحشي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الأشعة تثبت سلامة مصطفى شلبى من الكسر.. ويخضع لفحص إكلينيكي

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن الأشعة الجديدة التى خضع لها مصطفى شلبى لاعب الفريق جاءت مطمئنة، وأن اللاعب لم يتعرض لكسر فى موضع الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة إنبى الأخيرة.

مدرب صن داونز: سنحاول تسجيل أهداف أمام الأهلي بالقاهرة.. ولن أغير شيئا

عبر رولاني موكوينا، المدير الفني لصن داونز، عن سعادته بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم قائلا، "تهنئتي للاعبين لأنني أريد أن أصرح بأن الأداء كان رائعاً لأننا تحكمنا فى المباراة كاملة، ولم يخلق الفريق المنافس أي فرص، حتى إننا فى بعض المواقف تمكننا من إحراز هدف، والآن لدينا الشوط الثانى والمباراة الثانية فى القاهرة".

الأهلي يتصدر دورى عمومى سيدات اليد.. والزمالك ثالثاً

يتصدر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى ترتيب دورى العمومى للموسم المحلى 2023 / 2024 برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة فى ثلاث جولات متتالية.

كولر: سنفعل كل ما بوسعنا لتسجيل أهداف أمام صن داونز والصعود للنهائى

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أن فريقه حافظ على غلق كل المساحات وعلى التوازن الدفاعي فى الشوط الأول من مباراته أمام صن داونز، والتي خسرها بهدف نظيف فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

كولر: استقبلنا هدفا أمام صن داونز من خطأ تمرير.. وأين الفار من ركلة الجزاء؟!

تحدث مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن خسارة فريقه من صن داونز بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، قائلا، "أعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً، خاصة فى الشوط الأول، وأدينا مستوى جيدا، ولكن كان علينا أن نبذل جهدا أكبر خاصة فى الشق الهجومي".

مقدم التعاقد يحسم تجديد عقود لاعبى الزمالك

بدأ مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، دراسة ملف تجديد عقود اللاعبين ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ فى يناير، إلا أنه لن يتم فتح باب المفاوضات مع لاعبى الفريق إلا بعد إنهاء أزمة القيد، التى تٌعد الشغل الشاغل للمجلس خلال الفترة الحالية.

أكرم توفيق يعود للمشاركة مع الأهلى بعد غياب 309 أيام بسبب الصليبى

عاد أكرم توفيق الظهير الأيمن للنادى الأهلى للمشاركة مع فريقه بعد غياب 309 أيام عن الملاعب، وذلك منذ إصابته بقطع فى الرباط الصليبى في 24 ديسمبر 2022 أي مايعادل تسعة شهور وأسبوع وثلاثة أيام ، بما يساوى 284 يوماً.

أسوان يفوز على غزل المحلة بثنائية نظيفة فى دورى المحترفين

حقق فريق أسوان فوزا مهما على غزل المحلة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، باستاد أسوان الدولى، فى افتتاح مباريات الجولة السادسة من مسابقة دورى المحترفين 2023/ 2024.

9 لاعبين فى القائمة الأولية للمحترفين استعدادا لمباراتى جيبوتى وسيراليون

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه فى الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.