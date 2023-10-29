شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجرى الاختبارات لمدربى الرخصة التدريبية D31 وD32 بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى اتحاد الكرة، اليوم الأحد، من الاختبارات الخاصة بالرخصة الأفريقية التدريبية D31 وD32 بمنطقة الشرقية، وقام بإجراء الاختبار الدكتور جمال محمد مدير إدارة المدربين، والدكتور ياسر عبد العظيم رئيس فرع الشرقية، وتم اجراء الاختبار العملي والنظرى لكل المتدربين المشاركين في الدورة.

وأجريت الامتحانات بمركز شباب أبو حماد الذي ضم الدورة والتي استغرقت 72 ساعة دراسة متنوعة بين العملي والنظرى، وبذلك نظمت الشرقية الرخصة الخامسة والسادسة على مستوى منطقة الشرقية لتتساوي مع منطقة الإسكندرية.

وتم تخصص 50 درجة في الاختبار للامتحان العملي، و10 درجات للاختبار الشفوي، و20 درجة للتحريري و20 درجة للعلوم المرتبطة، وبذلك يكون اجمالي درجات الاختبار 100 درجة، وقام بالمراقبة كلا من خالد جميل وحسين ندى ومحمد صلاح.

وتم إجراء الاختبارات، حيث أدى كل مدرب تعاليم كرة القدم على باقي المدربين في أرض الملعب، وتم استكمال الاختبارات في القاعة المخصصة لذلك.