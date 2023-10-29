شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى دورى nile بعد مباراة طلائع الجيش وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحافظ الأنجولي مابولولو لاعب الاتحاد السكندري، على صدارة جدول ترتيب هدافي دوري nile بعد مباراة طلائع الجيش وسيراميكا في الجولة الخامسة والتي فاز فيها الفريق العسكري بهدف نظيف.

فيما يتربع فريق بيراميدز على صدارة الدوري المصري بعد انتهاء بعد مباراة طلائع الجيش وسيراميكا في الجولة الخامسة من دوري nile.

وجاء جدول ترتيب هدافي دوري nile بعد مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كالتالي:

جوب مابولولو الاتحاد السكندري5 حسام أشرف بلدية المحلة4 أحمد بلحاج الجونة4 مصطفى عبد الرؤوف زيكو زد اف سي4 بيرسي تاو الأهلي4 فيستون كالالا مايلي بيراميدز3 فادي فريد سموحة3 أحمد قندوسي سيراميكا كليوباترا3 أحمد سيد زيزو الزمالك3 يوسف إبراهيم أوباما الزمالك2 زياد كمال إنبي 2 ميدو جابر المصري البورسعيدي2 ياو أنور الإسماعيلي2 إسلام سليمة الاتحاد السكندري 2 عمر كمال مودرن فيوتشر2 عمرو قلاوة سموحة 2

وحقق فريق طلائع الجيش الفوز على سيراميكا بنتيجة 1 / 0 في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الخامسة من بطولة دوري nile.

سجل هدف فوز طلائع الجيش جودوين شيكا من ضربة رأس متقنة، بعد كرة عرضية من يسري وحيد فى الدقيقة 40 من عمر اللقاء.بهذه النتيجة يحتل فريق الطلائع المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما لعب 5 لقاءات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكهم 3 أهداف.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من 4 مواجهات، حيث فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر مباراتين، سجل لاعبو سيراميكا 3 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

ضم تشكيل الطلائع كلا من: حراسة المرمى: عماد السيد، الدفاع: أحمد عبدالرحمن، محمد فتح الله، خالد سطوحي، أحمد متعب، الوسط: علي حمدي، فريد شوقي، يسري وحيد، عبدالرحمن شيكا، كريم طارق، الهجوم: جودوين شيكا أوكوارا.

فيما ضم تشكيل سيراميكا كلا من: حراسة المرمى: محمد بسام ، خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني، خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة، خط الهجوم: چون ايبوكا.