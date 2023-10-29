شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلى يهزم الإسكان فى بطولة منطقة القاهرة بـ10 أهداف نظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 خارج ملعبه على الإسكان، بعشرة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة من بطولة منطقة القاهرة.

جاءت أهداف فوز الأهلي في المباراة عن طريق أمير علاء (4 أهداف) ويوسف السيد (هدفان) وفارس الشافعي وعمار وليد حافظ ومحمد طارق ومحمد رضا (هدف واحد) لكل منهم.

وبدأ «أهلي 2006» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بدر الدين وليد.

الدفاع: مازن أحمد - عبد الرحمن النحاس - محمد رضا - فارس الشافعي.

الوسط: أمير علاء - آدم سمير - عمرو عبد السميع - - محمد رضا - يوسف الجندي.

الهجوم: يوسف السيد.

وشارك عمار وليد حافظ بدلًا من الجندي، وأحمد رضا بدلًا من النحاس، ويوسف حلمي بدلًا من أمير علاء، وأحمد رضا فرحات بدلًا من فارس الشافعي، ورمزي يونس عمرو عبد السميع.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2006 » رصيده إلى 12نقطة من الفوز في 4 مباريات على النصر للتصدير 5 - صفر، وعلى كهرباء شمال 4 - صفر، والشبان العالمية 8 - صفر، وعلى الإسكان 10 - صفر، مسجلًا 27هدفًا ودون تلقي أي هدف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي كلا من: أحمد خطاب مديرًا فنيًّا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًّا، وفتوح محمد مدربًا للحراس، وسيد حجاج إداري الفريق.