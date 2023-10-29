شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على منافسات وزن 89 كجم للبطولة العربية والأفريقية لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت مصر على ميداليات منافسات وزن 89 كجم للرجال على صعيد البطولة العربية والأفريقية لرفع الأثقال التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة، وجاءت النتائج كالتالى: -اللاعب محمد السيد - البطولة العربية لرفع الأثقال (ناشئين) - (89kg) ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع -اللاعب مازن شريف - البطولة الأفريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (89kg) ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع -اللاعب إسلام أبو الوفا - البطولة العربية لرفع الأثقال (كبار) - (89kg) ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع -اللاعب أحمد علي - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (89kg) فضية الخطف.

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