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مصر تسيطر على منافسات وزن 89 كجم للبطولة العربية والأفريقية لرفع الأثقال

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القاهرة - سامية سيد - سيطرت مصر على ميداليات منافسات وزن 89 كجم للرجال على صعيد البطولة العربية والأفريقية لرفع الأثقال التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة، وجاءت النتائج كالتالى:

 

-اللاعب محمد السيد - البطولة العربية لرفع الأثقال (ناشئين) - (89kg)

 

ذهبية الخطف

ذهبية الكلين و نتر 

ذهبية المجموع

 

-اللاعب مازن شريف - البطولة الأفريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (89kg)

 

ذهبية الخطف

ذهبية الكلين و نتر

ذهبية المجموع

 

-اللاعب إسلام أبو الوفا - البطولة العربية لرفع الأثقال (كبار) - (89kg)

 

ذهبية الخطف

ذهبية الكلين و نتر 

ذهبية المجموع

 

-اللاعب أحمد علي - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (89kg)

فضية الخطف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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