شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 29 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أكرم توفيق الظهير الأيمن للنادى الأهلى للمشاركة مع فريقه بعد غياب 309 أيام عن الملاعب، وذلك منذ إصابته بقطع فى الرباط الصليبى في 24 ديسمبر 2022 أي مايعادل تسعة شهور وأسبوع وثلاثة أيام ، بما يساوى 284 يوماً.

دفع السويسري مارسيل كولر بالثنائى موديست وأكرم توفيق مكان صلاح محسن ومحمد هانى فى الدقيقة 68 من عمر المباراة المقامة حالياً بين الأهلى وصن داونز فى ذهاب نصف نهائى الدوري الأفريقى.

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أن فريقه حافظ على غلق كل المساحات وعلى التوازن الدفاعي فى الشوط الأول من مباراته أمام صن داونز، والتي خسرها بهدف نظيف فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم. وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، "كان علينا الهدوء فى كرة هدف صن داونز، والمباراة كانت متساوية بين الفريقين، وكانت هناك ركلة جزاء لم تحتسب، وهذا دليل أن الحكام فى أفريقيا ليس لديهم تواصل كافٍ مع الفار". صن داونز يتلقى صدمة جديدة قبل مواجهة الأهلى بالقاهرة فى الدورى الأفريقى تلقى نادي صن داونز الجنوب أفريقي صدمة جديدة قبل مباراته أمام الأهلي، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي في نسختها الأولى، بعدما تأكد غياب لاعب الوسط ثيبوهو موكوينا لحصوله على إنذار ثان في مواجهة اليوم التي جمعته مع بطل مصر. ويغيب موكوينا عن لقاء الإياب بالقاهرة الأربعاء المقبل، لينضم إلى قائمة طويلة من الغيابات تضرب بطل جنوب أفريقيا ولم يتأكد موقفها من مباراة الإياب، وأبرزها شالويلي، وافتقد الفريق الجنوب أفريقي لخدمات الثلاثي لوكاس ريبيرو وبيتر شالوليلي وثابيلو مورينا، خلال مواجهتى بترو أتلتيكو الأنجولي والأهلي، بجانب موثوبي مفالا عن مباراة اليوم بسبب تلقيه طردًا ضد بترو أتلتيكو.

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