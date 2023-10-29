الامارات | «دي بي ورلد كايت بيتش» تلهب حماس المشاركين في «تحدي دبي للياقة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الثاني من الدورة السابعة من «تحدي دبي للياقة»، أمس، إقامة مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية المجانية، والقرى ومراكز اللياقة البدنية، والحصص التدريبية والأنشطة المتنوّعة، التي استهدفت مختلف الأعمار والجنسيات، وتعزّز مكانة دبي أكثر المدن نشاطاً في العالم وأفضلها للعيش والعمل والسياحة، كما تقدم مجموعة متنوّعة من الرياضات وتمارين اللياقة البدنية، بينما يترقب المشاركون في «التحدي» افتتاح فعاليات «قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة»، غداً، التي تضم 24 منطقة مخصصة للمرح الرياضي. وتُعدّ «قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة» خلية تنبض بالحياة وتضجّ بالأنشطة الرياضية في واحد من أكثر المواقع الساحلية شهرة في دبي، حيث من المقرر أن تشهد إقامة أنشطة وفعاليات تناسب جميع المشاركين في الحدث السنوي، الذي بات ينتظره العديد من عشاق الرياضة، ما يجعلها الوجهة المثالية لمحبي برامج اللياقة البدنية الشاملة.

وتقدم القرية جدولاً كاملاً من الحصص وتمارين اللياقة البدنية التي ستبدأ غداً بإقامة العديد من الفعاليات، أبرزها يوغا هادئة، ودروس مفعمة بالحيوية، إلى جانب ممارسة نشاط مختلف مع الأطفال، والعديد من الأنشطة في قرية اللياقة البدنية.

في المقابل، تواصل في اليوم الثاني إقبال المشاركين على ممارسة العديد من الرياضات التقليدية، مثل كرة القدم والتنس، وصولاً إلى أحدث اتجاهات اللياقة البدنية الناشئة، مثل اليوغا الهوائية والتجديف على الألواح وقوفاً، لتوفير تجربة لياقة بدنية شاملة للمجتمع بأكمله.

ويشكل «التحدي» احتفالية فريدة باللياقة البدنية على مستوى المدينة تستمر لمدة شهر كامل، وتدعو السكان والزوّار من جميع الأعمار والقدرات إلى المشاركة في «التحدي»، وتجربة رياضات جديدة، واغتنام فوائد نمط الحياة النشط، سواء للرياضيين المتمرسين، أو المبتدئين بهدف بناء مستقبل أكثر صحة ولياقة، ويمكن خوض «التحدي» بالتسجيل على www.dubaifitnesschallenge.com للمشاركة في واحد من أكبر تحديات اللياقة على مستوى العالم.

وتتواصل فعاليات الأسبوع الأول الذي سيكون حافلاً بالفعاليات الرياضية التي سيستمتع بها سكان وزوّار «دانة الدنيا»، وتمهد لأنشطة استثنائية لمدة شهر تستهدف الصحة وجودة الحياة، بدءاً من دروس اللياقة البدنية والمسابقات الرياضية، ووصولاً إلى المبادرات المجتمعية وقرى اللياقة البدنية الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة وحيوية.

في المقابل، ستفتح «قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة» أبوابها رسمياً للزوّار غداً، وستكون المواقع مفتوحة طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً إلى الواحدة ظهراً للمدارس، ثم من الساعة الثالثة عصراً إلى 10 مساءً للجمهور، وفي عطلات نهاية الأسبوع من الساعة السابعة صباحاً إلى 10 مساءً.

مسار حواجز مائي

تشهد مدينة الألعاب المائية من بنك الإمارات دبي الوطني سنوياً إقبالاً كبيراً، خصوصاً أنها عبارة عن مسار حواجز مائي قابل للنفخ بطول 40 متراً مصمم للمشاركين الذين تراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات فما فوق، حيث يُعدّ فرصة مثالية للحفاظ على نشاط الأطفال والكبار والاسترخاء بعد ممارسة التمارين الرياضية المكثفة.

حلبة للملاكمة

تقدم حلبة «سن آند ساند سبورتس بوكسينغ رينغ» فرصة رائعة لعشاق الملاكمة والفنون القتالية، من خلال توفير مكان مجهز بأحدث الإمكانات لصقل مهارات المشاركين في «تحدي دبي للياقة» تعلم أساسيات الملاكمة والفنون القتالية في الحلبة.

رفع الأثقال وركوب الدرّاجات الثابتة

تُعدّ رياضتا رفع الأثقال وركوب الدرّاجات من أكثر الألعاب التي تحظى بإقبال كبير، حيث يشهد «التحدي» تقديم «ميرا للتطوير العقاري» مجموعة من حصص التجديف والدرّاجات الهوائية الثابتة المصممة للاستفادة إلى أقصى حد من التمارين الرياضة، إضافة إلى صالة ألعاب رياضية في الهواء الطلق مجهزة بالكامل، ليتمكن المشاركون من ممارسة التدريبات الرياضية المعتادة، والانضمام إلى تمارين «هييت» عالية الكثافة، وممارسة رياضة رفع الأثقال.

جلسات اليوغا

تحصل منطقة ليبتون لليوغا والصحة على اهتمام كبير من عشاق الرياضات المؤثرة في الصحة العامة والثقة بالنفس، من خلال اتاحة الفرصة لممارسة اليوغا لأول مرة أو بالنسبة إلى المتمرسين فيها، إذ يشارك أعداد كبيرة في جلسات الإطالة والتنفس والتأمل، للحصول على جسم أقوى وعقل أكثر هدوءاً.