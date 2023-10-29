تن هاج يكشف أسباب الخسارة أمام السيتي بالبريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد عن الهزيمة الثقيلة صفر/3 أمام غريمه المحلي مانشستر سيتي في أولد ترافورد، اليوم الأحد.

وقال تن هاج: كانت الخسارة واحدة من أكثر الأيام المخيبة للآمال خلال فترته مع الفريق.

وقال ماحدث مخيب للآمال، عندما تخسر مباراة قمة بالطريقة التي خسرنا بها فهذا أمر مخيب للآمال، كانت لدينا خطة لعب جيدة للغاية في الشوط الأول والتنفيذ كان جيدا جدا ثم غيرت ركلة الجزاء الأمر.

وسجل إرلينج هالاند، آلة أهداف سيتي، من ركلة جزاء في الدقيقة 26 ليحرز أول هدف من ثنائية له في المباراة وأضاف فيل فودن الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 80 مما دفع جماهير يونايتد الساخطة إلى مغادرة الملعب مبكرا.

كانت بداية يونايتد للموسم سيئة لكن كان هناك شعور بتغير الأمور بعد فوزه بهدف نظيف على كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي وهو الفوز الثالث على التوالي في كافة المسابقات.

لكن الفجوة بين فريقي مانشستر بدت ضخمة، حيث كان لاعبو سيتي يركضون في دوائر حول صاحب الأرض في الشوط الثاني.

وأضاف:الشوط الأول كان متكافئا قبل ركلة الجزاء وأشار إلى تسديدة سكوت مكتوميناي قبل نهاية الشوط الأول مباشرة والتي حولها إيدرسون حارس سيتي بقبضته أعلى العارضة.

كانت هزيمة يونايتد الثالثة التي يخسر فيها بثلاثة أهداف أو أكثر في مباراة بالدوري على أرضه أمام سيتي.

كما أنها الفوز السابع لسيتي في أولد ترافورد بقيادة المدرب بيب جوارديولا الذي حول فريقه هذا الملعب الشهير إلى ملعبه الخاص ليسعد جماهيره