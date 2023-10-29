نقابة المهن الرياضية تُكرم رئيس اتحاد اليد بنادي النادي

ياسر رشاد - القاهرة - كرمت نقابة المهن الرياضية برئاسة الدكتور فتحي ندا، الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ونائب رئيس الاتحاد العربي، وذلك بعد الإنجازات التاريخية الذي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.

جاء هذا التكريم على هامش حفل تخرج الدورة الأساسية للمدربين والإداريين بالنقابة العامة رقم 510 و 509، والتي ينظمها نادي النادي بشيراتون.

وقامت نقابة المهن الرياضية بتكريم الدكتور عماد العزباوي عميد كلية التربية الرياضية «بنين» بجامعة حلوان السابق.

وشهد الحفل حضور كلًا من الدكتور فتحي ندا النقيب العام للمهن الرياضية، والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ونائب رئيس الاتحاد العربي، والدكتور عماد العزباوي عميد كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان السابق، والدكتور أحمد الشيخ نائب رئيس الأمناء بنادي النادي، والدكتور جمال محمد علي الأمين العام للمهن الرياضية، والدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للنادي، والدكتور يحيى فارس رئيس شركة الإدارة بالنادي.

ووجه الدكتور فتحي ندا النقيب العام للمهن الرياضية، الشكر والتقدير للدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لليد على حضوره والانجازات التي يحققها مجلس إدارة الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، وأيضًا وجه الشكر لمجلس إدارة نادي النادي على تنظيم هذا الحفل على أعلى مستوى.

على الجانب الآخر، وجه الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد الشكر والتقدير لنقابة المهن الرياضية على هذا التكريم الذي أسعده كثيرًا، مؤكدًا على أن الاتحاد المصري سيقوم ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة الماضية من أجل الاستمرار في تحقيق الإنجازات.