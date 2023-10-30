شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شعبان رجل مباراة طلائع الجيش وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش، على جائزة رجل مباراة فريقه ضد سيراميكا، والتى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الخامسة من بطولة دوري nile، وانتهت بفوز فريقه بهدف نظيف.

وحقق فريق طلائع الجيش الفوز على سيراميكا بنتيجة 1 / 0 في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الخامسة من بطولة دوري nile.

سجل هدف فوز طلائع الجيش جودوين شيكا من ضربة رأس متقنة، بعد كرة عرضية من يسري وحيد فى الدقيقة 40 من عمر اللقاء.بهذه النتيجة يحتل فريق الطلائع المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما لعب 5 لقاءات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكهم 3 أهداف.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من 4 مواجهات، حيث فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر مباراتين، سجل لاعبو سيراميكا 3 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

ضم تشكيل الطلائع كلا من: حراسة المرمى: عماد السيد، الدفاع: أحمد عبدالرحمن، محمد فتح الله، خالد سطوحي، أحمد متعب، الوسط: علي حمدي، فريد شوقي، يسري وحيد، عبدالرحمن شيكا، كريم طارق، الهجوم: جودوين شيكا أوكوارا.

فيما ضم تشكيل سيراميكا كلا من: حراسة المرمى: محمد بسام ، خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني، خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة، خط الهجوم: چون ايبوكا.