شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتل وصافة الترتيب العام ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار منذ قليل على بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات لتنس الطاولة والتي أقيمت في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر خلال الفترة ما بين 23 وحتى 29 من أكتوبر الجاري.

واحتل المنتخب المصري المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة خلف منتخب الصين المتصدر وجاء المنتخب الهندي في المركز الثالث وأوغندا في المركز الرابع.

واحتلت مصر المركز الثاني برصيد 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات ومثلهم فضة و6 ميداليات برونزية.

وجاءت الميداليات الذهبية للمنتخب المصري عن طريق كلًا من: مروان جمال في منافسات الفردي تحت 19 سنة وبدر مصطفى ومريم يونس بالزوجي المختلط تحت 19 سنة وملك زكي في الفردي تحت 11 سنة.

أما الميداليات الفضية جاءت عن طريق دارين عبد السلام في منافسات فردي الناشئات تحت 11 سنة و إياد الأوز في فردي الناشئين تحت 11 سنة ومروان جمال ورؤى الناغي في الزوجي المختلط تحت 19 سنة.

وحصد الميداليات البرونزية كلا من: مريم يونس على صعيد الناشئات تحت 17 وتحت 19 وفريدة بدوي تحت 19 سنة ويوسف عمرو تحت 11 سنة بالإضافة إلى جومانة عبدالشكور ورودينا محرم في فردي الناشئات تحت 11 سنة.

وجاء منتخب الصين في المركز الأول برصيد 19 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و5 فضيات و7 ميداليات برونزية.

واحتل منتخب الهند المركز الثالث برصيد ميدالية ذهبية وحيدة.

واختتمت منافسات البطولة اليوم والتي أقيمت خلال الفترة ما بين 23 وحتى 29 من أكتوبر الجاري وشهدت إقامة فعاليات تحت 11 و13 و15 و17 و19 لفردي الناشئين والناشئات بالإضافة إلى منافسات تحت 15 و19 سنة للزوجي المختلط.