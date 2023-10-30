شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 29 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 29 / 10 / 2023 ، العديد من الأخبار منها الأهلي يخسر بهدف أمام صن داونز في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأفريقي.. و9 لاعبين في القائمة الأولية للمحترفين بقائمة منتخب مصر.

الأهلي يخسر بهدف من صن داونز وينتظر حسم "تذكرة" النهائي فى القاهرة

خسر الأهلي بهدف نظيف من صن داونز الجنوب أفريقي خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، باستاد لوفتوس، فى ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

طلائع الجيش يهزم سيراميكا بهدف "شيكا" فى دورى Nile.. فيديو

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على سيراميكا بنتيجة 1 / 0 في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة الخامسة من بطولة دوري nile.

9 لاعبين فى القائمة الأولية للمحترفين استعدادا لمباراتى جيبوتى وسيراليون

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه فى الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

الجالية العربية تدعم فلسطين فى مباراة الأهلي وصن داونز بجنوب أفريقيا

حرصت الجماهير العربية والمصرية التي حضرت مباراة الأهلي وصن داونز من ملعب لوفتس فرسفيلد بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية، على رفع علم فلسطين، ودعم القضية الفلسطينية، فى ظل الاعتداءات التي يشهدها الشعب العربي الشقيق وتحديدا قطاع غزة والقصف الوحشي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الأشعة تثبت سلامة مصطفى شلبى من الكسر.. ويخضع لفحص إكلينيكي

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن الأشعة الجديدة التى خضع لها مصطفى شلبى لاعب الفريق جاءت مطمئنة، وأن اللاعب لم يتعرض لكسر فى موضع الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة إنبى الأخيرة.

كولر: سنفعل كل ما بوسعنا لتسجيل أهداف أمام صن داونز والصعود للنهائى

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أن فريقه حافظ على غلق كل المساحات وعلى التوازن الدفاعي فى الشوط الأول من مباراته أمام صن داونز، والتي خسرها بهدف نظيف فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

أسوان يفوز على غزل المحلة بثنائية نظيفة فى دورى المحترفين

حقق فريق أسوان فوزا مهما على غزل المحلة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، باستاد أسوان الدولى، فى افتتاح مباريات الجولة السادسة من مسابقة دورى المحترفين 2023/ 2024.