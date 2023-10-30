شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 29 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الزمالك اليوم الأحد 29 / 10 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة البيضاء.

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن الأشعة الجديدة التى خضع لها مصطفى شلبى لاعب الفريق جاءت مطمئنة، وأن اللاعب لم يتعرض لكسر فى موضع الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة إنبى الأخيرة. وأضاف طبيب الزمالك، فى تصريحات لليوم السابع، أن الأشعة لم يظهر بها كسر فى موضع الإصابة، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحص إكلينيكى غدًا الاثنين، مع عودة الفريق للتدريبات، خاصة أن الكدمة التى تعرض لها جاءت فى نفس موضع الكسر القديم الذى سبق وتعرض له اللاعب.

بدأ مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، دراسة ملف تجديد عقود اللاعبين ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ فى يناير، إلا أنه لن يتم فتح باب المفاوضات مع لاعبى الفريق إلا بعد إنهاء أزمة القيد، التى تٌعد الشغل الشاغل للمجلس خلال الفترة الحالية. وعلى رأس اللاعبين ممن تنتهى عقودهم كل من أحمد فتوح، أوباما، شيكابالا، ثنائى حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحى، روقا، محمود علاء، ومحمد عبد الغنى.

كشف الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك ، أن الأشعة المقطعية التى سيخضع لها مصطفى شلبى لاعب الفريق اليوم ستحدد حالته النهائية، وتحسم موقفه سواء بوضعها فى الجبس من عدمه. وقال محمد أسامة، فى تصريحات لليوم السابع، إنه يتابع حالة اللاعب أولاً بأول، والأشعة المقطعية التى سيخضع لها اليوم ستحسم موقفه من الجبس أو عدمه، بالإضافة إلى موقفه من المشاركة فى مباراة زد المقبلة. ناصر منسى لليوم السابع: ملتزم مع الزمالك وعدم المشاركة قرار أوسوريو أكد ناصر منسى، لاعب فريق الزمالك، أنه ملتزم مع الفريق وينتظم في التدريبات التي يخوضها اللاعبون سواء قبل المباريات أو بعدها. وقال ناصر منسى في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن عدم مشاركته فى المباريات خلال الفترة الأخيرة وجهة نظر المدير الفنى وقراره، ولم يعترض على ذلك، ولا صحة لما يتردد عن نيته الرحيل فى يناير لعدم المشاركة، بل إنه يحترم قرار الجهاز الفنى. وفتح مسئولو نادى البنك الأهلى خطوط اتصال مع ناصر منسى مهاجم فريق الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك عقب ابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأبيض خلال المرحلة الماضية. الزمالك يدرس تعديل اللائحة القديمة للاعبين استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو على تعديل اللائحة القديمة الخاصة بلاعبى الفريق من ثواب وعقاب ومكافآت مالية وعقوبات فنية وإدارية. ومن المقرر أن يتم تعديل اللائحة بالتنسيق مع مجلس إدارة الزمالك، على أن يتم صرف مكافآت خاصة للاعبين حال الفوز، تطبيقا لمبدأ الثواب والعقاب لتحفيز اللاعبين للحصول على بطولات.

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