شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الرؤوف: الأهلى وصن داونز استحق كلا منهما ضربة جزاء على الآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد ياسر عبد الرؤوف الخبير التحكيمي، بمستوى التحكيم المصري في الفترة الأخيرة، خاصة طاقم التحكيم المصري الذى أدار مواجهة الوداد والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وقال عبد الرؤوف، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس"، عن بعض الحالات التحكيمية في مباراة الأهلى وصن داونز: "صن داونز استحق ركلة جزاء في مكاتفة أفشة مع لاعب صن داونز، وكذلك هناك ضربة جزاء لصالح بيرسي تاو في الوقت المحتسب بدل من الضائع".

وأضاف الخبير التحكيمي: "هناك علامات استفهام على محكمة الفار التي تغاضت عن استدعاء الحكم في عدد من اللعبات الغريبة، وأعتقد أن الكاف أراد تعيين هذه المحكمة لإكسابها خبرات قبل المشاركة في أمم إفريقيا، لكن المباراة كانت صعبة عليها".

وتحدث مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن خسارة فريقه من صن داونز بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، قائلا، "أعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً، خاصة فى الشوط الأول، وأدينا مستوى جيدا، ولكن كان علينا أن نبذل جهدا أكبر خاصة فى الشق الهجومي".

وأضاف كولر، فى تصريحات بعد المباراة: "فى الشوط الثاني استقبلنا هدفاً من خطأ بسبب سوء التمرير، ومن بعد الهدف المباراة كانت متكافئة بين الفريقين".

وتابع كولر: "لنا ركلة جزاء والحكم لم يحتسبها ولا أعلم لماذا، وأتساءل، أين الفار من هذه اللعبة، وفى النهاية علينا التعويض فى القاهرة".

وخسر الأهلي بهدف نظيف من صن داونز الجنوب أفريقي خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، باستاد لوفتوس، فى ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.