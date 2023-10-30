شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدى حكما للإسماعيلى والداخلية والعمراوى للبنك الأهلى وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، عن حكام مباراة البنك الأهلى وفيوتشر والإسماعيلي والداخلية بالدورى المصرى دورى nile، غدا الإثنين.

وأسندت اللجنة مباراة البنك وفيوتشر، لحكم الساحة صبحي العمراوي، ومعه مساعدين أحمد توفيق طلب وخالد حسام طه، ومحمود منصور ححكما رابعا، ومصطفى الشهدي حكم فيديو، ومحمد يوسف حكم فيديو مساعد.

بينما يدير مواجهة الداخلية وسموحة، طارق مجدي حكما للساحة، وماجد المليجي وأحمد زيدان مساعدين، ومبروك نبيل حكما رابعا، وعمر الشناوي حكم فيديو، وأحمد ناجي حكم فيديو مساعد.

يحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثانى فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 9 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث حقق الفوز فى 3 مواجهات وخسر فى لقاء وحيد، سجل لاعبو فيوتشر 6 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثامن عشر والأخير فى ترتيب جدول دورى Nile بدون نقاط من 4 مباريات، حيث خسر الفريق كل مبارياته ولم يتعادل أو يفز، سجل لاعبو البنك الأهلى هدفين واستقبلت شباكهم 8 أهداف.