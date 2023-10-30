شكرا لقرائتكم خبر عن صافرة أمين عمر تتفوق على ديجنيدو في مباراتي ذهاب نصف الدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الدولي أمين عمر ورفاقه بشكل جيد ونجحوا في السيطرة على لقاء الوداد المغربي والترجي التونسى الذى أقيم ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي السوبر ليج الأفريقي، وانتهى بفوز الوداد بهدف دون رد.

وتعرّض أمين عمر ورفاقه لأكثر من اختبار خلال فعاليات اللقاء الذى شهد سيطرة من الحكم الذى تمتع بشخصية حاسمة وهدوء وثقة.

وظهر تعاون جيد ومثمر من المساعدين يوسف البساطى وسامى هلهل، بعدما ظهرا بيقظة وتمركز جيد ساعد الحكم كثيرا في السيطرة على مجريات المباراة، بينما تعاون ثنائي الـ"VAR" المخضرم محمود عاشور ومحمد عادل بشكل جيد مع الحكم طبقا للبروتوكول، مما سهل مهمة الحكم في كثيرا من القرارات المؤثرة خلال فعاليات اللقاء.

وبذل الحكم الرابع محمود جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية وتعامل مع الأجهزة بهدوء وثقة وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

ضم الطاقم المصرى إلى جانب أمين عمر - يوسف البساطى وسامى هلهل مساعدين - محمود البنا حكما رابعا وثنائى الـ"VAR" محمود عاشور ومحمد عادل.

بينما ظهر الحكم الدولى البنينى لويس ديجنيدو بمستوى فنى متواضع للغاية خلال إدارته لمباراة صن دوانز والأهلي التي أقيمت عصر اليوم الأحد ضمن منافسات ذهاب نصف نهائى السوبر ليج الأفريقي وانتهت بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

كما تغاضى الحكم والـ"VAR" عن ركلة جزاء صحيحة للأهلي لصالح بيرسى تاو، وتغاضى الحكم أيضا عن طرد لاعب صن داونز توبوهو موكوينا في الدقيقة 48 "الإنذار الثاني" طبقا لقانون، وكان يتحرك بشكل سيئ، مما أدى إلى اصطدام الكرة به 3 مرات خلال أحداث المباراة.

كما تغاضى الحكم عن ركلة جزاء صحيحة لصالح صن داونز تسبب فيها أفشة لاعب الأهلي، كما تغاضى عن طرد رامى ربيعة في الدقيقة 88 للاعتراض الصارخ بعدما أشهر الحكم له البطاقة الصفراء.

وظهر المساعدان بمستوى فنى أفضل من الحكم، أما الحكم الرابع فقد غاب عنه التركيز أحيانا خلال أداء مهامه.