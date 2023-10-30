شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو| رشق حافلة ليون بالحجارة وإصابة دامية للمدرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرضت حافلة فريق ليون المتجهة لاستاد فيلودروم للرشق بالحجارة، ما تسبب في إصابة مدرب الفريق فابيو غروسو في وجهه، وكذلك مساعده رافائيل لونغو، قبل مباراة القمة ضد مارسيليا في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي،الأحد.

وظهر المدرب فابيو غروسو مصاباً بقوة جراء الاعتداء الذي تعرضت له الحافلة، حيث وضع ضمادة حول رأسه، كما ظهر زجاج حافلة الفريق مهشَّماً.

وقررت رابطة الدوري الفرنسي تأجيل مباراة مارسيليا وضيفه ليون، مساء الأحد، بسبب ما تعرّضت له الحافلة.

وقال الحكم فرانسوا ليتكسير في تصريحات نشرتها شبكة «rmcsport» الفرنسية: «لقد تم عقد اجتماع أزمة، حصلنا على رأي المسؤولين في أعقاب الأحداث الخاصة بإصابات أعضاء فريق ليون».

وأضاف: «لم يرغب ليون في إقامة المباراة، وبالنظر إلى البروتوكول الذي سبق وأن وضعته الرابطة في تلك الحالة، اتخذنا قراراً بعدم بدء اللقاء، تم تأجيلها وسنرفع التقارير إلى الجهات المختصة».

ويأتي هذا في موسم صعب لليون الذي يحل في قاع جدول ترتيب الدوري الفرنسي في الوقت الحالي بثلاث نقاط فقط من تسع جولات.



