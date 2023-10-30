شكرا لقرائتكم خبر عن بطل «الكلاسيكو» لورد في مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

أجمعت الصحف الإسبانية على الإشادة ببطل «الكلاسيكو» الإنجليزي جود بيلينغهام الذي سجل هدفين ليقود ريال مدريد للفوز على برشلونة في عقر داره 2-1.

ووصفت صحيفة «آس» المدريدية بيلينغهام ب«اللورد»، في إشارة إلى لقب الشرف الذي يمنح في إنجلترا.

وأكدت الصحافة الكتالونية أن «جود كان نجم الروك»، في إشارة إلى ارتداء نجوم برشلونة قميصاً يحمل شعار فرقة الروك البريطانية الشهيرة رولنغ ستونز احتفالاً بألبومها الجديد الذي طرح في 20 أكتوبر.

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال: إن بمقدور نجمه الجديد تسجيل 20 أو 25 هدفاً بسهولة هذا الموسم وأضاف: «لا نفكر في جعله هدافاً أو مهاجماً وننتظر من البقية هز الشباك لكن بمقدوره تسجيل 20 أو 25 هدفاً هذا الموسم».

وكان هدف بيلينغهام في الدقيقة 68 ربما الأفضل من بين ال13 هدفاً التي سجلها بقميص النادي الملكي، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 92 ليخلع قلوب مشجعي برشلونة وعلق أنشيلوتي: «نشعر بالمفاجأة معه، لأن الهدف كان من بعيد جداً ولم يسجل الكثير من الأهداف من هذا البعد بل عادة معظم أهدافه من منطقة الجزاء».

ويتصدر بيلينغهام قائمة الهدافين ب10 أهداف في الليغا بفارق 3 أهداف عن نجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان ونشر نجم سيتي إيرلينغ هالاند صورة هدف بيلينغهام من على بعد 25 ياردة وكتب عليها: «هذا الفتى لا يصدق».

لمس بيلينغهام الكرة 73 مرة وأظهرت الإحصائيات أنه أفضل حتى من كريستيانو رونالدو في أول موسم له عندما جاء الريال من اليونايتد بسن ال24 وفي جعبته كرة ذهبية. وتعرض رونالدو لإصابة بالكاحل ولعب 5 مباريات كاملة من أول 10 مباريات بالموسم وسجل 7 أهداف من 60 تسديدة على الشباك بينما سجل بيلينغهام 10 من 24 تسديدة.

وعلق المهاجم البرازيلي فينيسيوس، على موهبة بيلينغهام وقال: «جود بيلينغهام مدهش، يصنع الفارق دائماً كما كان يفعل رونالدو».

وعلق النجم الكرواتي لوكا مودريتش على تألق زميله وقال:«إنه فتى من طراز رفيع وموهبة استثنائية. لا أعتقد أنه حتى هو يصدق أنه يسجل هذا الكم من الأهداف. أهنئه وآمل أن يواصل التسجيل، لا يمكن إيقافه الآن».