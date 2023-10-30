شكرا لقرائتكم خبر عن كأس البولو الوردي يتحول إلى مهرجان خيري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو عن سعادته البالغة بالمشاركة الواسعة والإيجابية لمحبي وعشاق رياضة البولو وللسنة الخامسة على التوالي في كأس البولو الخيري للسيدات، الذي يحرص نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية على إقامته بصفة سنوية، لقناعة كبيرة بأهمية الدور المجتمعي للنادي للتوعية بمخاطر سرطان الثدي.

وقال الحبتور إنه يعتبر الكل فائزاً في هذه الكأس التي تحولت إلى مهرجان بأهداف سامية ونبيلة شارك فيه لاعبون محليون ومحترفون من المواطنين والمقيمين.

وأضاف: «المشاركة الواسعة في اليوم الوردي تثلج الصدور وتجسد القيم النبيلة التي تعلمها أبناء الإمارات من الآباء المؤسسين».

وجدد الحبتور تهانيه إلى أندية البولو بالدولة والمنطقة بمناسبة انطلاقة الموسم الجديد، مؤكداً أنه على ثقة تامة بأن الموسم سيحفل بكل ما هو جديد وسيشهد نقلة نوعية كماً وكيفاً.

وكان اليوم «الوردي» قد بدأ بالمنافسات التي شاركت فيها 6 فرق نصفها من النساء، حيث تنافست في ما بينها كل على حدة، واختتمت في المساء بالمزاد الخيري وتخللت الكأس فقرات عديدة بينها اختيار أفضل فستان وردي، والبحث عن الكوينز الوردي، إضافة إلى العديد من الفقرات الفنية.

وأعربت الشيخة عليا آل مكتوم عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث البالغ الأهمية بالنسبة للسيدات، الذي يقام دعماً لهن في مواجهة أحد أخطر أمراض العصر، وأشادت بحرص أسرة الحبتور على إقامة هذه الكأس الخيرية.