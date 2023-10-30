الامارات | اتحاد كلباء يفتقد 3 لاعبين أمام شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتقد اتحاد كلباء ثلاثة لاعبين في المباراة التي سيخوضها أمام شباب الأهلي يوم الجمعة المقبل في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وجميعهم أجانب، حيث سيغيب نجم الفريق وصانع الألعاب الإيراني مهدي قائدي، كونه معاراً من شباب الأهلي، وذلك بناءً على الاتفاق المبرم بين الناديين، كما سيفقد الفريق كلاً من السلوفاكي فيليب كيش والإيطالي دانييل بيسا لنيل كل منهما بطاقة حمراء في المباراة الماضية مع الوحدة. ويبلغ رصيد كلباء سبع نقاط في المركز الـ11 بترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين.