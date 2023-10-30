الامارات | دبا الحصن يصعد إلى مركز الوصيف في دوري «الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق دبا الحصن على ضيفه العربي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى ليصبح رصيده 15 نقطة، ويصعد للمركز الثاني في ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد العربي عند ثماني نقاط بالمركز الثامن.

وسجل الأهداف كل من البرازيلي كيكوي جوسيس (هدفين) في الدقيقتين (59 و60) والبرازيلي جيلمار 88.

وفي مباراة ثانية فاز التعاون بملعبه على «سيتي» بثلاثة أهداف لهدف، وسجل أهداف الفائز البرازيلي ألكسندر ميديروس هاتريك (17، 60، 79)، وسجل هدف «سيتي» عثمان جمال الدين 13، ليصبح رصيد التعاون 12 نقطة في المركز الرابع، ولـ«سيتي» أربع نقاط في المركز قبل الأخير.

وتعادل مسافي بملعبه مع الحمرية بهدف لمثله، إذ سجل لمسافي الصربي رادوفانوفيك (90+9) وللحمرية البرازيلي كايو روزا (90+6) ليصبح رصيد مسافي ثماني نقاط في المركز العاشر، وللحمرية سبع نقاط في المركز الـ12.

وتعادل مصفوت بملعبه مع الجزيرة الحمراء دون أهداف ليصبح رصيد الجزيرة الحمراء تسع نقاط في المركز السابع ومصفوت ست في المركز الـ13.