الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إصابة

يتكتم أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين على إصابة لاعب أجنبي في صفوف الفريق خلال الجولة السادسة، بعدما غادر الملعب وسط مخاوف من تكرار غيابه لفترة طويلة عن المباريات، إذ يترقب الجهاز الفني نتيجة الفحص الطبي الذي أجراه اللاعب للتأكد من حجم إصابته بشكل نهائي.

تكليف

عبر جمهور فريق منافس في دوري الدرجة الأولى عن دهشته من تكليف حكم لمباراة الفريق المقبلة ينتمي إلى مدينة الفريق المنافس وسبق له تمثيل النادي

نفسه كلاعب، داعين لعدم تكرار هذا الأمر في المباريات المقبلة.

تحدٍ

قال مدرب لناد في الدرجة الأولى إن الانتقادات التي وصلت إليه من جمهور الفريق جعلته أمام تحدٍ كبير ودفعته للضغط على اللاعبين لتحقيق الفوز حتى لا تتم إقالته، مقدماً الشكر للاعبين الذين بذلوا جهوداً كبيرة وضعت الفريق في مركز جيد بترتيب فرق المسابقة.