الامارات | توب 5

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت قائمة «توب 5» للجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين تفوق ثلاثة أندية في التقييم الأسبوعي هي: الشارقة وخورفكان والعين، وفقاً لاختيارات مجموعة من فريق «الإمارات اليوم» المختصين بالشأن الرياضي، مع الأخذ بآراء ومشاركات الجمهور، إذ حصل جمهور الشارقة وزاراغوسا وشاهين سرور وعادل الحوسني ولابا كودجو على لقب الأفضل.