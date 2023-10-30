الامارات | 4 سباقات في النسخة الثامنة لبطولة السلم للدراجات الهوائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، إقامة أربعة سباقات في النسخة الثامنة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، وتعد الحدث الأكبر من نوعه في العالم على صعيد سباقات الدراجات للهواة، من حيث مستويات المشاركين والجوائز المقدمة والتنوع في السباقات.

جاء ذلك في الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، عمير بن جمعة الفلاسي، وبحضور أعضاء اللجنة العليا وأعضاء اللجان الفرعية وهم: محمد عبدالله الموسى، وماجد عبدالرحمن البستكي، ورامي بسام النابلسي، وحشر بن صبيح الفلاسي، وجاسم محمد الجسمي، وراشد بن مجرن، وعبدالله بن عبود، ورزاز علي.

واعتمدت اللجنة العليا المنظمة، إقامة السباقات من الخامس من ديسمبر 2023 إلى 24 فبراير 2024، وهي: سباق الهواة الإماراتيين الرجال، وسباق النخبة للرجال، والسباق الصحراوي المفتوح، وسباق السيدات، على أن يتم لاحقاً، الإعلان عن مواعيدها واللوائح الفنية الخاصة بها.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة العمل من حيث تطبيق أفضل الممارسات التنظيمية والوصول إلى جميع ممارسي رياضة الدراجات الهوائية، وتسهيل إجراءات تسجيلهم، للمشاركة في كل سباق على غرار السنوات الماضية، بما يسهم في تحفيز المشاركين على الاستعداد الأمثل للبطولة، ورفع قوة التنافس في ظل التطور المستمر الذي شهدته في كل نسخة، مع تحضيرات الفرق والدراجين للوجود على منصة التتويج.

وحرصت اللجنة المنظمة على تنظيم مختلف أنواع السباقات للهواة والنخبة للرجال والسيدات، وكذلك السباق الصحراوي، بهدف تمكين جميع مستويات المشاركين، وتوفير الدعم لهم للتألق والتطور في هذه الرياضة المهمة من خلال تنظيم منافسات لأكثر من فئة.

• البطولة تشهد سباقات: «الهواة الإماراتيين» و«النخبة للرجال» والسباق الصحراوي المفتوح وسباق السيدات.