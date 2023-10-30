الامارات | 58 ميدالية حصاد «أصحاب الهمم» في دورات «البارالمبية الآسيوية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع رياضيو «أصحاب الهمم» حصادهم من الميداليات إلى 58 ميدالية في تاريخ مشاركاتهم في دورات الألعاب البارالمبية الآسيوية، بواقع 14 ذهبية، و28 فضية، 16 برونزية، وذلك بعد ختام مشاركتهم في دورة «هانغتشو» في الصين، أول من أمس، والتي حققوا خلالها 11 ميدالية (أربع ذهبيات وأربع فضيات وثلاث برونزيات). وكانت البداية مع المشاركة الأولى لأبطال الإمارات، حين أحرزوا 11 ميدالية (أربع ذهبيات وست فضيات وبرونزية) في دورة جوانزو الصينية، وفي النسخة الثانية «أنشيون 2014» بكوريا الجنوبية، كانت الحصيلة أكبر بـ25 ميدالية (أربع ذهبيات و12 فضية وتسع برونزيات)، وفي النسخة الثالثة سنة 2018 في جاكرتا بإندونيسيا، أحرزوا 11 ميدالية (ذهبيتين وست فضيات وثلاث برونزيات).

وكان لافتاً خلال دورة هانغتشو الحضور اللافت لمنتخب ألعاب القوى، من خلال إحرازه ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية واحدة، وجاءت البداية من خلال ذهبية محمد القايد في سباق 800 متر مضمار لفئة (T34)، ثم فوز ذكرة الكعبي بفضية في مسابقة رمي الصولجان لفئة (F32) سيدات. وفي اليوم الثالث لمنافسات ألعاب القوى، أحرزت نورة الكتبي ذهبية دفع الجلة لفئة (F32) سيدات برمية بلغت 5.94 أمتار، وحصول ذكرة الكعبي أيضاً ضمن الفئة نفسها على البرونزية. واستطاع محمد الكعبي إحراز فضية في دفع الجلة لفئة (F36). وسجل اليوم الخامس صعود مريم الزيودي منصّات التتويج في دفع الجلة لفئة (F40)، بإحرازها الفضية، قبل أن تتمكن في اليوم الختامي من معانقة الذهب، وحصد ذهبية رمي القرص، وتحقيقها رقماً آسيوياً جديداً قدره 21.97 متراً. وجاءت الميداليات الأخرى، من خلال منتخب الرماية، بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين، حيث أحرز سيف الظاهري، فضية مسابقة البندقية 50 متراً (وضعية الرقود) لفئة (SH2). ثم فوز سيف النعيمي ببرونزية مسابقة بندقية الهواء 10 مختلط (وضعية الرقود) لفئة (SH1). ثم إحراز عبدالله سلطان العرياني ميداليتين، أولهما برونزية مسابقة البندقية 50 متراً، (وضعية الرقود) لفئة (SH1)، قبل أن يختتم مشاركته بانتزاع ذهبية مسابقة 50 متراً (ثلاثة أوضاع).