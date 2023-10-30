علاء نبيل يحضر مباراة أستون فيلا ولوتون على هامش فترة معايشة زد

ياسر رشاد - القاهرة - حرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد وبعثة فريق 2008 بالنادي، على حضور مباراة أستون فيلا ولوتون تاون، مساء اليوم الأحد، على هامش قضاء فريق زد فترة معايشة بالنادي الإنجليزي.

وحقق فريق أستون فيلا الفوز على لوتون تاون 3-1 في حضور بعثة زد التي حرصت على متابعة المباراة من المدرجات.

وسجل أهداف أستون فيلا في شباك لوتون تاون، جون ماكجين في الدقيقة 17 وموسى ديابي في الدقيقة 49 وتوم لوكيير بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62، بينما سجل مارتينيز هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82 لصالح لوتون تاون.

وتوجه فريق 2008 بنادى زد إلى إنجلترا أمس السبت، لقضاء فترة معايشة بنادى أستون فيلا الإنجليزي، ضمن اهتمام نادي زد بالمواهب للكرة المصرية، ووجود لاعبين قادرين علي حمل راية المنتخبات الوطنية، وتمثيل مصر في المحافل الدولية.

ويترأس بعثة فريق زد مواليد 2008 الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بالنادي، وجاء سفر بعثة فريق زد مواليد 2008 لنقل الخبرات الإنجليزية لفرق نادى زد بصفة خاصة والكرة المصرية بصفة عامة من كافة النواحي الفنية والإدارية ونظام التدريب.

ومن جانبه توجه الكابتن علاء نبيل، بالشكر لمجلس إدارة نادي زد علي الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود لقطاع الناشئين وفرق النادي.

واكد أن سفر فرق النادي لقضاء فترة معايشة مع فريق أستون فيلا يحقق العديد من المميزات للفريق واللاعبين والجهاز الفني بالتعرف علي نظام التدريبات ونقل الخبرات التدريبية والفنية والعلاجية ، وان نادي زد من الأندية التي تعطي اهتمام كبير بالناشئين وهو ما يظهر بشكل واضح في إعداد اللاعبين والفرق للبطولات وتقديم اللاعبين للمنتخبات.

ويضم جهاز فريق زد 2008

جوزب دي ماريا مديرا فنيا

أحمد كمال مدربا عاما

عبدالحميد محمد مدربا

عمرو أحمد مدرب حراس المرمى

يحيي معوض إداري الفريق

عمر جابر مدرب أحمال

عمر مدحت أخصائي علاج طبيعي

مازن درويش مسئول مهمات