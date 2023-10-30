سيناريو إريكسن يتكرر في الدوري الهولندي للاعب نيميخين

شهد الدوري الهولندي في مباراة نيميخين ضد ألكامار، واقعة مشابهة لـ الدنماركي كريستيان إريكسن، عندما سقط خلال مشاركته رفقة منتخب بلاده في يورو 2021.

وتسبب باس دوست لاعب نيميخين في مواجهة فريقه ضد ألكامار في الدوري الهولندي، في حالة ذعر وقلق شديدة، بعدما سقط خلال أحداث المباراة.

وسقط باس دوست، في الدقيقة 88 من مباراة نيميخين ضد ألكامار ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الهولندي، مغشيًا عليه، حيث التقطت الكاميرات اللاعب وجسده يرتعش.

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وعلى الفور تدخل الجهاز الطبي للفريقين، حيث تم تغطية لحظات عمليات الإفاقة عن طريق ستارة طويلة مع تجمع اللاعبين، حيث أعلن نادي نيميخين عن توقف المباراة بشكل نهائي.

واستعاد دوست إلى وعيه بشكل طبيعي، حيث ظهر وهو يقف ويستخدم جهاز الأوكسيجين بعد الاستفاقة.

والجدير بالذكر أن دوست سبق له اللعب في صفوف نادي فولفسبورج وسبورتنج لشبونة آينتراخت فرانكفورت.