ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية مباريات اليوم.. إنتر ميلان ينفرد بالصدارة

يقدم لكم موقع “كورة 365” جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية مباريات الأحد الموافق 29 أكتوبر الجاري، حيث يقع إنتر ميلان في الصدارة.

وشهدت مباريات الأحد في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي العديد من المواجهات القوية، أبرزها انتصار إنتر ميلان على روما بهدف نظيف، وتعادل الميلان مع نابولي بهدفين لكل فريق.

ويحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، يليه يوفنتوس في الوصافة برصيد 23 نقطة.

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ترتيب الدوري الإيطالي

المركز الأول – إنتر ميلان، 25 نقطة.

المركز الثاني – يوفنتوس، 23 نقطة.

المركز الثالث – ميلان، 22 نقطة.

المركز الرابع – نابولي، 18نقطة.

المركز الخامس – فيورنتينا، 17 نقطة.

المركز السادس – أتالانتا، 16 نقطة.

المركز السابع- بولونيا، 15 نقطة.

المركز الثامن – روما، 14 نقطة.

المركز التاسع – لاتسيو، 13 نقطة.

المركز العاشر – مونزا، 13 نقطة.

المركز الحادي عشر – ليتشي، 13 نقطة.

المركز الثاني عشر – فروزينوني كالتشيو ، 12 نقطة.

المركز الثالث عشر – تورينو، 12 نقطة.

المركز الرابع عشر – جنوى ، 11 نقطة.

المركز الخامس عشر – ساسولو، 11 نقطة.

المركز السادس عشر – هيلاس فيرونا، 8 نقاط.

المركز السابع عشر – إمبولي، 7 نقاط.

المركز الثامن عشر – أودينيزي، 7 نقاط.

المركز التاسع عشر – كالياري، 6 نقاط.

المركز العشرين – ساليرنيتانا، 4.