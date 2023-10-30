موقف رونالدو من مواجهة النصر والاتفاق في كأس الملك

كشفت صحيفة الرياضية، في تقرير لها صباح اليوم الإثنين، موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من مواجهة الاتفاق، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره الاتفاق، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك”، غدًا الثلاثاء.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والاتفاق، في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

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وأكدت صحيفة الرياضية أن كريستيانو رونالدو، خضع لجلسة علاجية، على موضع إصابته في مفصل القدم، والتي أكد الجهاز الطبي للفريق أنها عبارة عن كدمة كونها لم تتورم، وهو ما يعني سلامة الأربطة، وإمكانية مشاركته في تدريبات اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة الاتفاق، غدًا الثلاثاء.