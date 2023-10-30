حقيقة مفاوضات الاهلي والزمالك لضم ثلاثي إنبي.. رد رسمي

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك للتعاقد مع 3 لاعبين من الفريق البترولي في الفترة المقبلة.

وارتبط اسم الثلاثي أحمد أمين أوفا وكالوشا ومحمد حمدي بالرحيل عن صفوف انبي والانتقال إلى أحد قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك في الفترة المقبلة.

وقال الشريعي في تصريحات تليفزيوية: “لم يتحدث معي أي شخص بشكل رسمي سواء من الأهلي أو الزمالك لضم أوفا أو كالوشا، وهناك أزمة أزمة في الهجوم والدفاع، لذلك الجماهير تقوم بترشيح لاعبين من انبي للانتقال للقطبين”.

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وأوضح: “حال تلقى أي عروض سنقوم بمناقشة تامر مصطفى المدير الفني، ولدينا حسابات معينة”.

وواصل: “نادي إنبي لديه استراتيجية باكتشاف اللاعبين وتسويقهم داخليا وخارجيا، لدينا نادٍ آخر نقوم برعايته وهو بايونيرز والذي يتواجد فيه 14 لاعبا من قطاع الناشئين و 8 عناصر تم اكتشافهم ويلعبوا هناك ونقوم برعاية النادي كاملًا”.

وأكمل: “محمد حمدي لن يلعب لأي نادٍ مصري سوى إنبي، ونريد اخراجه للاحتراف أوروبيًا”.

واختتم: “حمدي يريد خوض تجربة الاحتراف وشخصيته سوف تساعده على ذلك، وهو أمر جيد للنادي واللاعب، من أجل تسويق اسم النادي بأنه يمتلك لاعبين ناشئين على مستوى عالٍ ولديهم القدرة على الاحتراف في أكبر الأندية الأوروبية”.