أتلتيكو مدريد ينتصر على ألافيس ويزيح برشلونة من المركز الثالث في الدوري الإسباني

فاز الفريق الكروي بنادي أتلتيكو مدريد على نظيره ديبورتيفو ألافيس في الجولة الحادية عشر ضمن منافسات الدوري الإسباني، بهدفين مقابل هدف.

واستطاع فريق أتليتكو مدريد أن يحل في المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني، بدلًا من برشلونة.

وفاز فريق أتليتكو مدريد على نظيره ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لليجا.

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وافتتح أهداف أتليتكو مدريد اللاعب رودريجو ريكيلمي بالهدف الأول في الدقيقة 26 من عمر المباراة، بعد تمريرة من ألفارو موراتا.

وأضاف الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بالشوط الأول اللاعب موراتا، بعد كرة وصلت له من كوكي.

وجاء هدف ألافيس الوحيد في المباراة عن طريق أندير جيفارا.

وبتلك النتيجة رفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده للنقطة 25 في المركز الثالث، بينما تراجع برشلونة للمركز الرابع بـ 24 نقطة.