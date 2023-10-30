وكيل فتوح يثير قلق جماهير الزمالك بخصوص مصيره

تحدث سمير صلاح وكيل أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وينتهي عقد أحمد فتوح، مع الزمالك في نهاية الموسم الجاري، ويرغب مجلس الإدارة والمدير الفني في تمديد عقده.

وقال وكيل فتوح، في تصريحات تلفزيونية، إن اللاعب لديه مستحقات قديمة لمدة سنة مع الزمالك بالإضافة إلى مقدم العقد الجديد.

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وأوضح أن فتوح سيحصل على منحة تعاقده الجديد بالإضافة إلى ما سبق، لذلك هناك من يدعي أن اللاعب سيحصل على 60 مليون جنيه ولكن غير صحيح تمامًا.

وأكد وكيل فتوح، أن الجلسة التي تمت مع مجلس الزمالك، تم الاتفاق على مدة العقد وننتظر التنفيذ.

وأشار:”المجلس كان واعد بالتنفيذ خلال أول أسبوع بعد الانتخابات، الأرقام التي نتحدث عنها ليست بعيدة وطبيعية ولكن لا أعرف موقف النادي”.

وأفاد وكيل فتوح، أن اللاعب يمتلك 4 عروض من الدوري المصري بما فيهم عرض الزمالك، وتم رفض مناقشتها في الوقت الحالي، لحين معرفة موقف النادي والمجلس الجديد.

واختتم:” فتوح يمتلك عروض من الدوري السعودي، ولكن سنقوم بدراستها في حال لم يتم التوصل لاتفاق مع الزمالك، ورغبة اللاعب هي التجديد”.