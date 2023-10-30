محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا مع ليفربول بعد هدفه في شباك نوتنجهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حقق الفرعون المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، رقمًا مميزًا في مباراة اليوم أمام نوتينجهام فورست ضمن منافسات الجولة العاشرة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح الهدف الثالث للريدز في مباراة اليوم في الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني، في إطار لقاءات الدوري الإنجليزي، حيث فاز ليفربول بثلاثة أهداف دون رد.

أصبح محمد صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في أول 5 مباريات على ملعب "الأنفيلد" في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، متخطيًا هاري تشامبرز (1922) وجون ألدريدج (1987).

وحقق ليفربول الفوز على حساب نوتنجهام فورست بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، حيث سجل ديوجو جوتا في الهدف الأول في الدقيقة 31 ، وعزز داروين نونيز بالثاني في الدقيقة 35، قبل أن يسجل "مو صلاح" الثالث في الدقيقة 77.

بتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده لـ23 نقاط في المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل نوتنجهام المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.