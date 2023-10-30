اخبار الرياضه

استكمال الدوري المصري وديربي إيطالي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الإثنين عدد من المباريات بجميع الدوريات المختلقة على مستوى العالم، بينهم وكأس الملك سلمان السعودي.

وينشر موقع الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم:

الدوري المصري:

-الداخلية يواجه الإسماعيلي على ملعب السلام في الرابعة عصرا، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس.

-البنك الأهلي يواجه فيوتشر في السابعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس.

كأس الملك سلمان:

-الفيصلي يواجه النجمة في الثانية والربع ظهر على ملعب مدينة الملك عبدالله وتنقل عبر قناة "ssc”

-يلتقي فريق ضمك نظيره الخليج في الخامسة إلا ربع.. على ملعب الأمير سعود عبر قناة “ssc”

-الهلال يواجه الحزم في الثامنة مساء على ملعب استاد الملك فهد، وتنقل عبر قناة “ssc”.

-إمبولي يواجه أتلانتا في السابعة والنصف مساء، عبر قناة أبو ظبي

-في العاشرة إلا ربع يلتقي فريق لاتسيو نظيره فيورنتينا على ملعب تورينو الأولمبي وتنقل على قناة أبو ظبي الرياضية.

:

-أتلتيكو مدريد في مواجهة لاس بالماس في العاشرة مساء، على ملعب جران كناريا عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا