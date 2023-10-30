استكمال الدوري المصري وديربي إيطالي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة



محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الإثنين عدد من المباريات بجميع الدوريات المختلقة على مستوى العالم، بينهم الدوري المصري وكأس الملك سلمان السعودي.

وينشر موقع الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم:

الدوري المصري:

-الداخلية يواجه الإسماعيلي على ملعب السلام في الرابعة عصرا، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس.

-البنك الأهلي يواجه فيوتشر في السابعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس.

كأس الملك سلمان:

-الفيصلي يواجه النجمة في الثانية والربع ظهر على ملعب مدينة الملك عبدالله وتنقل عبر قناة "ssc”

-يلتقي فريق ضمك نظيره الخليج في الخامسة إلا ربع.. على ملعب الأمير سعود عبر قناة “ssc”

-الهلال يواجه الحزم في الثامنة مساء على ملعب استاد الملك فهد، وتنقل عبر قناة “ssc”.

الدوري الإيطالي

-إمبولي يواجه أتلانتا في السابعة والنصف مساء، عبر قناة أبو ظبي الرياضية

-في العاشرة إلا ربع يلتقي فريق لاتسيو نظيره فيورنتينا على ملعب تورينو الأولمبي وتنقل على قناة أبو ظبي الرياضية.

الدوري الإسباني:

-أتلتيكو مدريد في مواجهة لاس بالماس في العاشرة مساء، على ملعب جران كناريا عبر قناة بي إن سبورتس 3.