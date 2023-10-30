"الأسرع في التاريخ".. هالاند يحقق رقما قياسيا أمام اليونايتد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

حقق المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند رقما قياسيا جديدا بعد تسجيله هدفين في فوز مانشستر سيتي على اليونايتد بنتيجة 3-0 ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح مهاجم مانشستر سيتي أسرع لاعب يسجل 20 هدفا خارج أرضه في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (20 هدفا في 23 مباراة). وفقا لشبكة اوبتا للإحصائيات الرياضية.

ترتيب أسرع 5 لاعبين سجلوا 20 هدفا في الدوري الإنجليزي:

إيرلينج هالاند - 23 مباراة

كيفن فيليبس - 28 مباراة

إيان رايت - 31 مباراة

دييجو كوستا - 33 مباراة

بيير إيميريك أوباميانج - 33 مباراة

وانضم إيرلينج هالاند إلى نادي مانشستر سيتي في موسم 2022/23 قادما من بروسيا دورتموند الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو.