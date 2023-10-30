مانشستر يونايتد يحقق رقما قياسيا سلبيا بعد الخسارة من السيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تلقى مانشستر يونايتد خسارته الخامسة هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام نظيره السيتي بنتيجة 3-0، ليحقق رقما سلبيا لم يحدث منذ 37 عاما.

وخسر مانشستر يونايتد نصف مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (5/10 - فاز 5، خسر 5)؛ ويعد هذا أكبر عدد من الهزائم في أول 10 مباريات للمارد الأحمر في الدوري منذ موسم 1986/87. وفقا لشبكة اوبتا للإحصائيات الرياضية.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع نظيره فولهام ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل في تمام الساعة الـ2.30 مساء، على ملعب كرافن كوتيج.