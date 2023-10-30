محمد شبانة: الأهلي أمام صن داونز لا حيلة له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أبدى الإعلامي محمد شبانة، استياءه من أداء الأهلي أمام صن دوانز، حيث ظهر بشكل سيئ وكانت المباراة مليئة بالأخطاء وظهر الفريق الأحمر، مضيفا: "الأهلي لا حيلة له".

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس، اليوم الأحد، أنه يجب على لاعبو الأهلي الرد بقوة في ستاد القاهرة، وأن يشاهدوا لقطة موكوينا مدرب صن داونز وهو يحتفل بالصعود.

وأضاف أن رولاني موكوينا مدرب الفريق الجنوب افريقي احتفل بعد المباراة وكأنه تأهل مع لاعبيه إلى نهائي الدوري الإفريقي.

وأكمل: "الأهلي ظهر مستسلم تماما طوال 70 دقيقة لم يكن له أي رد فعل، لدرجة أن الفريق كاد يستقبل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة".

وأوضح أنه هناك حالة عدم تركيز من جانب كولر، الفريق لم يفز في أخر 3 مباريات.

وتابع: "صن داونز كان يبالغ في الهجوم بـ7 أو 8 لاعبين، ولذلك أفشة لم يكن مناسب للقاء وكان الافضل إمام عاشور أو كوكا في المباراة، ولم يكن هناك هجوم ولعب سريع من الأهلي خلال اللقاء".

وأتم: "مباراة الأهلي وصن داونز للنسيان ودرس كبير لكولر واللاعبين، الأهلي كان في مواجهتي سيمبا كان أفضل من مواجهة اليوم، ومباراة سيئة للأهلي واللاعبين مطالبين بضرورة رد اعتبارهم فنيا في لقاء العودة".