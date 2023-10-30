شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل اليوم قادمة من جنوب أفريقيا بعد مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، قادمة من جنوب أفريقيا بعد الانتهاء من خوض مباراة صن داونز عصر أمس على ملعب لوفتس سرسفيلد بمدينة بريتوريا في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.
ويتدرب الأهلي دون راحة اليوم الاثنين بعد العودة من جنوب أفريقيا، استعدادا لخوض مباراة صن داونز الأربعاء المقبل فى إياب نصف نهائي البطولة القارية، فى ظل ضيق الوقت بين المباراتين، حيث تعود البعثة الحمراء على متن طائرة خاصة تقل البعثة فور الانتهاء من مباراة الذهاب، من أجل توفير الوقت والتحضير الجيد قبل مباراة العودة ضد بطل جنوب إفريقيا.
وفى حال تخطي الأهلي عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى.
وتخطى الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين، وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة.
بينما تخطي صن دوانز عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين، بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد فى أنجولا وتعادل سلبيا إيابا فى بريتوريا.
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