شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أحمد فتوح: اللاعب تلقى 4 عروض من الدورى المصرى ولكن رغبته التجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سمير صلاح وكيل اللاعب أحمد فتوح اقتراب اللاعب من التجديد للزمالك بنسبة 50%، موضحا أن اللاعب ينتظر تحديد جلسة مع مجلس الزمالك الجديد.

وأضاف صلاح، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس: فتوح له مستحقات قديمة لمدة سنة، ومقدم العقد الجديد، وسيحصل على منحة تعاقده الجديد، لذلك يدعى البعض أن اللاعب سيحصل على 60 مليون جنيه وهو غير صحيح.

وتابع وكيل اللاعب: "المجلس الجديد وعدنا بجلسة، وحينما سمع لمطالبنا أكد أن الأمور قريبة من تطلعات المجلس، والخيار الأول هو نادي الزمالك بالنسبة للاعب".

وأكد سمير صلاح أن فتوح لديه 4 عروض من الدوري المصري، بما فيهم عرض الزمالك، ومعظم هذه العروض تم رفض مناقشتها في الوقت الحالي انتظارا لموقف الزمالك ومجلسه الجديد.

وأشار وكيل اللاعب إلى أن فتوح لديه عروض من الدورى السعودي، سندرسها جميعا حال لم يتم التوصل لاتفاق مع النادي، ورغبة اللاعب هي التجديد للزمالك.