شكرا لقرائتكم خبر عن كيفين جونسون: مباراة الأهلى مع صن داونز كانت معركة قوية فى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كيفين جونسون المدرب العام السابق للأهلي، أن مباراة المارد الأحمر مع صن داونز كانت معركة قوية في جنوب أفريقيا وتستمر قوة المواجهة في العودة.

وقال جونسون، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس1: إن بيرسي تاو لم يستطع التحرك بكل حرية، فالفريق الجنوب أفريقي يمتلك لاعبين خط وسط أقوياء جدًا، واستطاعوا أن يحولوا الكرات إلى هجمات خطيرة".

وأضاف: "مباراة الأهلي وصن داونز كانت معركة والمعركة ستستمر؛ لأن فريق صن داونز قوي في إفريقيا ويؤدي أداء جيدًا في البطولة، ومباراة العودة ستكون صعبة جدًا في القاهرة خاصة بعد ما حدث اليوم".

وتابع: "الأهلي كانت لديه صعوبة في إحراز هدف في جنوب أفريقيا، وكان هناك أمطار والطقس كان غير جيد، الأهلي لا يحب اللعب في هذه الأجواء، ولاعبو صن داونز استطاعوا أن يتحكموا في لاعبي الأهلي.

وأتم تصريحاته: "أعرف جماهير الأهلي، والأحمر لديه لاعبين جيدين، الفريق سيصل إلى أعلى مستوياته بسبب الجمهور، وعلى الأهلي أن يمنع صن داونز من إحراز أهداف، وأن يفوز بالمباراة".