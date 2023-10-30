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اليوم.. انعقاد عمومية اتحاد الرماية

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القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، برئاسة حازم حسنى، اجتماع الجمعية العمومية العادية للإتحاد العاشرة صباح اليوم الاثنين باستاد القاهرة. وسيتم خلال عمومية اتحاد الرماية النظر في جدول الأعمال التالي: 

 

- النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وخطة النشاط عن الموسم الرياضي 2023م/2024م

 

- نشرة التعليمات التنظيمية وشئون اللاعبين، وتقرير مراقب الحسابات.

 

- اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .

 

و يحق التصويت لعدد  17  هيئة فى عمومية الرماية و لكن اكتمال التصلب القانونى بعدد 50% +1  من أجل الموافقة على جدول أعماله العمومية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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