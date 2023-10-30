شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انعقاد عمومية اتحاد الرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، برئاسة حازم حسنى، اجتماع الجمعية العمومية العادية للإتحاد العاشرة صباح اليوم الاثنين باستاد القاهرة. وسيتم خلال عمومية اتحاد الرماية النظر في جدول الأعمال التالي:

- النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وخطة النشاط عن الموسم الرياضي 2023م/2024م

- نشرة التعليمات التنظيمية وشئون اللاعبين، وتقرير مراقب الحسابات.

- اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .

و يحق التصويت لعدد 17 هيئة فى عمومية الرماية و لكن اكتمال التصلب القانونى بعدد 50% +1 من أجل الموافقة على جدول أعماله العمومية.