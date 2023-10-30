شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقى للرياضة الجامعية يزور نادى النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل نادي النادي بمدينة 6 أكتوبر، مساء الأحد، وفداً من أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، وذلك عقب انتهاء اليوم الأول من الملتقى الدولي للاستثمار وصناعة الرياضة الذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي.

يأتي ذلك ضمن زيارتهم إلى مصر للمشاركة في الملتقى الدولي للاستثمار وصناعة الرياضة، بالإضافة إلى تفقد عدد من الهيئات والمؤسسات الرياضية، منها نادى النادى وصالة حسن مصطفى والمركز الأولمبي للمنتخبات القومية.

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، عن سعادته بزيارة وفد المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية إلى نادي النادي أحد أندية وزارة الشباب والرياضة، أثناء تواجدهم للمشاركة فى جلسات الملتقى النقاشية حول مستقبل الرياضة الجامعية الأفريقية وطرح الرؤى المتنوعة وتبادل الخبرات بين الدول في الاستثمار الرياضى بشكل يسهم في معرفة حجم الاستثمارات الرياضية في مصر والدول المختلفة.

كما أثنى وزير الشباب والرياضة على جهود الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية وما يصبو إليه من تطور ونمو على صعيد الرياضة الجامعية، والدور الذي يقومون به للعمل على تحقيق المصالح المشتركة لدول القارة للرياضة الجامعية، ودعم التعاون الإقليمي والتنمية المستدامة للأنشطة الجامعية سواء الرياضية أو التعليمية، مؤكدا أنه جار العمل على التوسع في تنفيذ أنشطة اتحاد الرياضة الجامعية لتصبح على رأس أولويات الفعاليات الأفريقية التي يتم تنفيذها داخل الجامعات الأفريقية.

كان في استقبال وفد الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، الدكتور أحمد عادل المدير التنفيذي لنادي النادي، والمهندس أحمد عامر رئيس شركة الإدارة وعضو المكتب التنفيذي، وحرصه على اصطحاب الوفد بجولة تفقدية داخل النادي للتعرف على منشآت النادي والذي اشتملت على المبنى الاجتماعي، ومجمع الاسكواش، وساحة الألعاب القتالية ومجمع حمامات السباحة، والملاعب المتعددة لكرة القدم وكرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة، بالإضافة إلى صالة الجمباز، وصالة اللياقة البدنية (الجيم).

وضم وفد أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، كلا من: طارق حشاد من ليبيا النائب الثاني لرئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، والسيدة بينينا كابنجي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، من كنيا ألفريد رونو كيبي امين صندوق الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، من نيجيريا إيزياني شيديبير امين سر الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، السيد أوبال إيمانيو ممثل الطلاب في مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، وعدد من المسئولين الإداريين بالسكرتارية العامة للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية خلال الدورة الحالية من 2023 وحتى 2027.