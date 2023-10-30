شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة زد فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لخوض تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، بعدما كان منح اللاعبين راحة سلبية لمدة يومين عقب الخسارة من إنبى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة الماضى باستاد المقاولون العرب، بالجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى Nile.

ويبدأ الزمالك بتدريب اليوم الاستعداد لمواجهة نظيره زد، في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل فى الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وطلب الكولومبى أوسوريو من أفراد جهازه المعاون إعداد تقرير مفصل عن فريق زد، ويرغب المدرب فى التعرف على فريق زد، والوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق، وطريقة اللعب التى يعتمد عليها مجدى عبد العاطى المدير الفنى، كما يرفض المدير الفنى للزمالك ترك أى معلومة أو تفصيلة دون الوقوف عليها قبل المباراة.