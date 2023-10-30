شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب تعقد ندوة عن تعزيز المشاركة السياسية لذوى الهمم بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، وبالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، لقاء تثقيفيا حول تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية، تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك" بمحافظة بورسعيد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وشارك في اللقاء 150 من ذوي الهمم أصحاب الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية والذهنية وأسرهم، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بمشاركة الدكتورة إيمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الأستاذ عبد الفتاح حافظ مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد ومجلس إدارة نادي الحرية للمعاقين ولاعبين ولاعبات النادي راعي رياضات المعاقين ببورسعيد.

وفي مستهل كلمته: أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالدور الكبير والمحوري الذي تؤديه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة في الاهتمام بأنشطة ورياضات المعاقين حتى تحققت الانتصارات، كلما شارك ذوي القدرات الخاصة في البطولات الأفريقية والعالمية والأوليمبية .

وأكد محافظ بورسعيد أن المجتمع المصري أصبح قانعا بتصدر الأشخاص ذوي الإعاقة طليعة أطياف الشعب المصري خاصة وقتما يحتاجهم الوطن، فقد اعتادوا أن يلبوا النداء ويقودون حتى الأسوياء إلى ما فيه صالح الوطن والمواطن انحيازا لمستقبل أفضل يرسم ملامح الجمهورية الجديدة.

فيما حلت الدكتورة إيمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ضيفا شرفيا على المؤتمر، وقد افتتحت الجلسة بكلماتها التي جسدت خلالها المشاعر الوطنية للأشخاص الذي باتوا يصرون أكثر مما مضى على الإدلاء بأصواتهم داخل الصناديق الانتخابية في مناخ ديمقراطي.

وتستهدف وزارة الشباب والرياضة تنفيذ سلسلة كبيرة من اللقاءات التثقيفية نحو تعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، وخاصة فئات الأشخاص ذوى الإعاقة، ولما تقدمه الدولة المصرية من استراتيجية ونموذج رائد في تمكين وتأهيل هذه الفئة، ببناء بيئة محفزة، تضمن لهم مكانة فعالة ومتميزة في جميع المجالات، من التعليم والتوظيف، إلى المشاركة المجتمعية والثقافية الرياضية.

كما تستهدف اللقاءات تعريف المشاركين بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات وطرق الإتاحة التى سيتم توفيرها للأشخاص ذوي الإعاقة داخل اللجان الانتخابية، أن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول.

وتحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تسهيل المهام لدى ذوي الهمم للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابي القادم بشكل سهل دون أي صعوبات أو عقبات، وكذلك وفرت كل السبل لجميع ذوي الهمم لتسهيل الانتخابات عليهم، ومنهم فاقدو البصر بتوفير ورق برايل للمشاركة الإيجابية في الانتخابات، مع توفير لجان خاصة لهم.