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موعد مباراة الأهلى القادمة أمام صن داونز بالدوري الأفريقى والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، قادمة من جنوب أفريقيا بعد الانتهاء من خوض مباراة صن داونز على ملعب لوفتس سرسفيلد بمدينة بريتوريا فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

 

ويتدرب فريق الأهلي دون راحة اليوم الاثنين بعد العودة من جنوب أفريقيا، استعدادا لخوض مباراة صن داونز الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي البطولة القارية، في ظل ضيق الوقت بين المباراتين، حيث تعود البعثة الحمراء على متن طائرة خاصة تقل البعثة فور الانتهاء من مباراة الذهاب، من أجل توفير الوقت والتحضير الجيد قبل مباراة العودة ضد بطل جنوب إفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام صن داونز بنصف نهائي دوري السوبر الأفريقي

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره صن دوانز فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.


القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب أفريقي 

وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى .

طريق الأهلي فى الدوري الأفريقىفى حال تخطي الأهلي عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى.مشوار الأهلي وصن دوانز في دوري السوبر الافريقي

تخطى الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين، وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة.

 

بينما تخطي صن دوانز عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين، بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد فى أنجولا وتعادل سلبيا إيابا فى بريتوريا.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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