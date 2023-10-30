شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام صن داونز بالدوري الأفريقى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
ويتدرب فريق الأهلي دون راحة اليوم الاثنين بعد العودة من جنوب أفريقيا، استعدادا لخوض مباراة صن داونز الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي البطولة القارية، في ظل ضيق الوقت بين المباراتين، حيث تعود البعثة الحمراء على متن طائرة خاصة تقل البعثة فور الانتهاء من مباراة الذهاب، من أجل توفير الوقت والتحضير الجيد قبل مباراة العودة ضد بطل جنوب إفريقيا.
ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره صن دوانز فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.
القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب أفريقي
وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.
تخطى الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين، وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة.
بينما تخطي صن دوانز عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين، بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد فى أنجولا وتعادل سلبيا إيابا فى بريتوريا.
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