شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام صن داونز بالدوري الأفريقى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، قادمة من جنوب أفريقيا بعد الانتهاء من خوض مباراة صن داونز على ملعب لوفتس سرسفيلد بمدينة بريتوريا فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

ويتدرب فريق الأهلي دون راحة اليوم الاثنين بعد العودة من جنوب أفريقيا، استعدادا لخوض مباراة صن داونز الأربعاء المقبل في إياب نصف نهائي البطولة القارية، في ظل ضيق الوقت بين المباراتين، حيث تعود البعثة الحمراء على متن طائرة خاصة تقل البعثة فور الانتهاء من مباراة الذهاب، من أجل توفير الوقت والتحضير الجيد قبل مباراة العودة ضد بطل جنوب إفريقيا.