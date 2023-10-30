رضا عبد العال: إمام عاشور أحرج كولر بعد الخسارة أمام صندوانز

ياسر رشاد - القاهرة - علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على استبعاد إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي من قائمة الفريق ، وغيابه عن الأحمر أمام ماميلودي صن داونز في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي والتي جمعت الفريقين عصر الأمس على ملعب لوفتس فيرسفيلد وانتهت بخسارة القلعة الحمراء بهدف نظيف .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية "TeN " :

" إمام عاشور ليس مصاباً كما أكدت الأسبوع الماضي ، وقرار استبعاده من السويسري مارسيل كولر قرار فني و شخصي من المدرب ، ويبدو أنه يكره "النجوم" داخل المنظومة ، و عاشور في التوقيت الحالي هو النجم الأول والأبرز داخل الفريق ، كما أن خسارة الأحمر أمام صن داونز عصر الأمس ستجعل "كولر" يعيد اللاعب إلى القائمة الخاصة بمباراة الإياب الأربعاء القادم على ستاد القاهرة ".